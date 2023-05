Amerikaanse gezondheidsautoriteiten heffen verbod op bloeddonatie door homo- en biseksuele mannen op

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft het verbod voor homo- en biseksuele mannen om bloed te doneren in de Verenigde Staten formeel opgeheven. Dat meldt de New York Times.

Potentiële donoren moeten voortaan een vragenlijst invullen over hun recente seksuele activiteit, met name of ze nieuwe of meerdere bedpartners hebben gehad: in dat geval blijft een bloedgift verboden. Ook mannen die PrEP nemen – een middel om een besmetting met aids te voorkomen – mogen niet doneren, omdat dat vals-negatieve resultaten zou kunnen opleveren tijdens de screening van het bloed.

Het beleid om homo- en biseksuele mannen te verbieden om bloed te doneren, lag ook in de Verenigde Staten al langer onder vuur als discriminatoir, en kwam nog meer onder druk te staan door een tekort aan donoren. In België mogen mannen enkel bloed doneren indien ze 12 maanden geen seks hebben met andere mannen.