Strengere regels voor ChatGPT: Europa maakt haast met wetgeving rond artificiële intelligentie

ChatGPT, DALL-E, gezichtsherkenningssystemen… Het is ongelooflijk wat mogelijk is met AI, maar er is een verontrustende keerzijde. Denk maar aan de jonge Belgische vader die eind maart uit het leven stapte omdat een chatbot hem daartoe aanmaande. Of het controversiële “eerste interview sinds zijn skiongeval” van een Duits magazine met Michaël Schumacher, dat gegenereerd bleek door een AI-systeem.

De ontwikkeling van een regelgevend kader rond artificiële intelligentie is dan ook een absolute prioriteit voor de Europese Unie. Sinds 2021 wordt er hard gewerkt aan de ‘AI Act’. Twee jaar later hebben de twee bevoegde instanties, de Europese raad en het Europese parlement, hun positie bepaald en is het ontwerp bijna af. De EU lijkt zo de eerste mondiale speler te worden die wetgeving omtrent AI zal invoeren. “En dat terwijl Biden onlangs pas voor de eerste keer heeft samengezeten met enkele tech-CEO’s om eens te praten over AI”, zegt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V).

Risicocategorieën

De centrale idee van de AI Act is om alle AI-systemen in te delen op basis van hun veiligheidsrisico. Hoe hoger het risico, aan hoe meer regels er zal moeten worden voldaan. En wordt een systeem als té risicovol ingeschat, dan zal het gewoon worden verboden. Daarmee wordt gedoeld op systemen die in strijd zijn met de waarden en grondrechten van de Europese Unie. “Op die lijst staan voorlopig bijvoorbeeld ook biometrische systemen zoals gezichtsherkenning, omdat er bezorgdheden zijn rond privacy”, zegt Vandenkendelaere. “Al hopen we dat we tijdens de plenaire vergadering toch nog een aantal uitzonderingen hierop kunnen bedingen, zoals in het geval van de opsporing van vermiste kinderen of onderzoek naar terreurdreiging.”

Tom Vandenkendelaere (CD&V) — © Stefaan Beel

Systemen die geen “onaanvaardbaar” risico, maar wel een “groot” risico vormen, mogen bestaan als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Vandenkendelaere: “Zo moeten ontwikkelaars die onder deze categorie zijn geplaatst zelf kunnen aantonen dat hun systeem geen risico vormt voor de gezondheid, de veiligheid of de fundamentele rechten van burgers. Systemen die op sociale media zorgen dat bepaalde video’s of berichten je worden aangeraden op basis van wat je eerder bekeek, behoren bijvoorbeeld tot deze categorie, omdat ze mensen potentieel kunnen beïnvloeden op een manier die ze niet willen.”

Het Europees parlement heeft aan het ontwerp onlangs nog een extra categorie toegevoegd die buiten de andere risicocategorieën valt: de generatieve AI-systemen. Dat zijn systemen die zelf nieuwe, originele inhoud creëren. Daaronder vallen onder meer ChatGPT en DALL-E. “Ook aan deze systemen zullen extra regels worden opgelegd op het vlak van transparantie en controle”, verklaart Vandenkendelaere. “De ontwikkelaars moeten een inschatting maken van hoe hun toepassing zou kunnen worden gebruikt. Op basis daarvan kan er ook beslist worden om de toepassing mee onder de hoogrisicocategorie te plaatsen.”

Nu zowel het Europees parlement als de Europese raad hun positie hebben vastgelegd, moeten beide instanties binnenkort in onderhandeling gaan over de definitieve versie van de AI Act. Vandenkendelaere vermoedt dat die onderhandelingen nog tot het einde van het kalenderjaar zullen duren. “Begin volgend jaar zou de wet dan in werking moeten kunnen treden.”