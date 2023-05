RWDM hoopt in slotmatch tegen RSCA Futures eindelijk titel binnen te hengelen: “Mooie kans om de op een haar na gemiste promotie van vorig seizoen recht te zetten”

Hoe is de sfeer binnen de groep, zo vlak voor het einde?

Defourny: “Positief natuurlijk. We naderen de eindstreep, dus er is best wel wat opwinding. We bereiden ons zo goed mogelijk voor op deze laatste wedstrijd van het seizoen.”

De goesting om kampioen te worden ontbreekt niet, lijkt me.

Hazard: “Klopt. Hier zaten we al een tijdje op te wachten. Vorig seizoen hebben we de promotie op een haar na gemist, zaterdag is er een mooie kans om dat recht te zetten. Daar hopen wij allemaal op.”

Kan RSCA Futures nog voor veel problemen zorgen?

Hazard: “We weten natuurlijk nooit wat er kan gebeuren, maar wij zijn wel favoriet. Niet in het minst omdat wij bovenaan staan. Toch mogen we ons niet laten gaan in de veronderstelling dat de buit al binnen is.”

Heerst er een derbygevoel bij jullie?

Hazard: “Dat is meer iets voor de supporters. We spelen weliswaar tegen jongens die het shirt van Anderlecht dragen, maar het voelt meer aan alsof we tegen de kinderen van Anderlecht spelen in plaats van tegen het echte team.”

Defourny: “Maar uiteraard heeft RSCA Futures kans tegen ons. Iedere ploeg die aan een wedstrijd begint, doet dat met de bedoeling om te winnen. We verwachten ons niet aan een simpele opdracht. Het zal aan ons zijn om de wedstrijd meteen in handen te nemen.”

Is RWDM klaar voor de Jupiler Por League? Wat moet er gebeuren bij een eventuele promotie?

De Sart: “Eerst en vooral wil ik stellen dat als wij zaterdag kampioen worden, het een verdiende titel zou zijn voor ons. Maar dat RWDM versterking nodig heeft voor de Jupiler Pro League, dat is een feit. Eerst moeten we kijken wie vertrekt en wie blijft. We zitten met huurspelers, mannen met aflopende contracten,... Het budget zal waarschijnlijk wel stijgen. Soit, we zitten voorlopig nog met veel vraagtekens. Maar als het geraamte van de ploeg kan blijven, zouden we in de Jupiler Pro League arriveren met een sterke basis.”

Le Joncour: “We hebben ons gemeenschappelijke doel, maar natuurlijk hebben we allemaal onze persoonlijke contractbeslommeringen. Dat is evenwel iets waar we pas vanaf zondag aan zullen denken.”

Denken jullie nu al aan het bomvolle stadion waarin jullie zaterdag zullen spelen? Dat kan voor extra motivatie zorgen, maar ook voor extra druk.

Le Joncour: “Wie er niet van droomt om voor een vol stadion te spelen, die hoort misschien niet thuis in het profvoetbal. We hebben allemaal zin om voor onze supporters te spelen, dat is voor ons een groot plezier. Sommige jongens hebben daar misschien niet veel ervaring mee, maar dat zal allemaal wel meevallen.”

El Ouahdi: “Ik heb inderdaad nog nooit voor zo veel volk gespeeld. Gelukkig speel ik samen met jongens die al meer carrière achter de rug hebben. Ik denk dat het op hen minder indruk zal maken dan op mij.”

Ook vorig seizoen tegen Seraing – sorry, het verboden woord – zat er enorm veel volk op de tribune. Het sportieve resultaat was een zware ontgoocheling.

Le Joncour: “We zijn allemaal sterker uit die barragewedstrijden gekomen. We hebben veel geleerd. Ten opzichte van toen hebben we nu veel meer wapens, wat ons zeker geholpen heeft in het seizoenseinde.”