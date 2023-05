Turkse presidentskandidaat beschuldigt Rusland van deepfakes: “Als jullie onze vriendschap nog willen, blijf dan van de Turkse staat af”

De Turkse presidentskandidaat Kemal Kilicdaroglu, de belangrijkste tegenstander van de zittende president Recep Tayyip Erdogan, beschuldigt Rusland van het verspreiden van onder meer deepfakes in aanloop naar de verkiezingen van zondag 14 mei. Deepfakes zijn beelden die met kunstmatige intelligentie zijn gemanipuleerd.

“Beste Russische vrienden, jullie zitten achter de montages, complotten, deepfakes en opnames die gisteren in dit land werden onthuld. Als jullie onze vriendschap na 15 mei willen, blijf dan van de Turkse staat af. We zijn nog steeds voorstander van samenwerking en vriendschap”, staat in een verklaring van Kilicdaroglu op Twitter. Hij deelde geen verdere details.

De beschuldiging komt kort nadat een andere presidentskandidaat zich terug had getrokken. Muharrem Ince, leider van de Memleket Partisi (Thuisland Partij), was het doelwit van een online lastercampagne. Van de politicus was onder meer een seksvideo verschenen. Ince verklaarde zelf dat het om een nepvideo ging.

Belangrijkste tegenstander Erdogan

Ince kon volgens peilingen rekenen op 2 tot 4 procent van de stemmen. Die gaan nu waarschijnlijk naar Kilicdaroglu, leider van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij. Kilicdaroglu loopt in de peilingen voor op Erdogan. De nationalist Sinan Ogan is ook kandidaat, maar wordt niet als een kanshebber gezien. Als niemand meer dan 50 procent van de kiezers achter zich krijgt, volgt op 28 mei een tweede stemronde.

Kilicdaroglu is door zes oppositiepartijen als kandidaat naar voren geschoven. Deze partijen zijn het op veel vlakken niet met elkaar eens, maar hebben zich verenigd in de hoop Erdogan eindelijk te kunnen verslaan. Erdogan is al twintig jaar aan de macht. Eerst als premier en sinds 2014 als president. Turkije kiest zondag niet alleen een nieuwe president, maar ook een nieuw parlement.