Elon Musk heeft nieuwe CEO voor Twitter gevonden: “Ze start over zes weken”

Elon Musk heeft een nieuwe CEO voor Twitter gevonden. “Ze zal over ongeveer zes weken beginnen”, tweette de Amerikaanse topman, die daarmee meteen verklapte dat het om een vrouw gaat.

Sinds Musk in april vorig jaar Twitter overkocht, nam hij zelf de rol van CEO op zich. Maar enkele controversiële beslissingen kwamen hem al snel op veel kritiek te staan. En ook de aandeelhouders van zijn andere bedrijven, Tesla en SpaceX, vonden dat Musks functie bij Twitter te veel tijd in beslag nam. Om die redenen kondigde Musk in november aan dat hij een nieuwe CEO zou zoeken.

Een zoektocht die nu ten einde is, zo liet hij donderdag weten op Twitter. “Ik ben blij om aan te kondigen dat ik een nieuwe CEO voor Twitter heb aangenomen. Ze zal over ongeveer zes weken beginnen.” Hij voegde eraan toe dat hij zelf nog wel blijft fungeren als uitvoerend voorzitter binnen de raad van bestuur en ook de functie van technisch directeur op zich zal nemen.

Wie de nieuwe CEO wordt, is voorlopig nog niet duidelijk.