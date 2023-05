EUROPA LEAGUE. Roma slaat zijn slag in heenmatch, Juventus vermijdt in extremis thuisnederlaag in halve finales

AS Roma won zijn eerste halve finale in de Europa League tegen Bayer Leverkusen met 1-0. Juventus leek met dezelfde score in eigen huis te gaan verliezen van Sevilla, maar verdediger Federico Gatti kopte in minuut 97 de 1-1 binnen.

De Andalusische zesvoudige eindwinnaar was bij de Oude Dame lange tijd op weg naar een 0-1 overwinning via Youssef En Nesyri, die halverwege de eerste helft het Allianz Stadium het zwijgen oplegde door voor een oververdiende bezoekende voorsprong te tekenen. De gastheer leek nadien niet meer in staat om terug te vechten, tot Gatti alsnog een onverhoopt gelijkspel over de streep trok.

Op hetzelfde moment ging Bayer Leverkusen, in de vorige ronde nog de boeman van Union Sint-Gillis, met 1-0 onderuit op bezoek bij AS Roma. Romeins jeugdproduct Edoardo Bove liet het Stadio Olimpico even voorbij het uur uit zijn voegen barsten met het enige doelpunt van de ontmoeting.

De terugmatchen vinden over exact een week plaats.