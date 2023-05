Onderzoek naar Apple in Italië voor misbruik van dominante positie op app-markt

Dat heeft de Italiaanse concurrentieautoriteit (AGCM) donderdag bekendgemaakt.

Volgens AGCM zou Apple maatregelen rond bescherming van persoonsgegevens genomen hebben waardoor externe app-ontwikkelaars mogelijk benadeeld zijn omdat ze aan strengere vereisten moesten voldoen.

Het is niet de eerste keer dat de fabrikant van de iPhone in het vizier komt van de concurrentieautoriteiten in Europa. In mei 2022 beschuldigde de Europese Commissie het Amerikaanse bedrijf er nog van de concurrentie te blokkeren bij systemen voor contactloos betalen, door zijn dienst Apple Pay op te leggen aan gebruikers van zijn smartphones.