Drie keer meer prijsverhogingen in supermarkt dan prijsverlagingen

Verschillende supermarkten kondigden de voorbije weken aan honderden producten goedkoper te ­prijzen. Dat wekt de indruk van een prijzenoorlog tussen de supermarkten. Maar dat is niet het geval. Supermarkten maakten de afgelopen weken driemaal meer producten duurder dan ze er goedkoper maakten.

Dat schrijft De Tijd vrijdag op basis van onderzoek van Daltix. Dat onderzoeksbureau is voor twee derde in handen van Colruyt en houdt dagelijks de prijzen van alle supermarkten in het oog.

Tussen 6 maart en 1 mei maakte Carrefour 2.033 producten goedkoper. Geen andere supermarkt verlaagde in absolute aantallen de prijs van zo veel artikelen. Tegelijk maakte Carrefour 5.519 producten duurder. Ook dat is een record.

LEES OOK. Na Aldi en Lidl komt nu ook Carrefour met reeks prijsverlagingen

Delhaize maakte 1.672 producten goedkoper en 4.325 producten duurder. Bij Albert Heijn ging het om 767 verlagingen en 2.812 verhogingen. Bij Colruyt, dat zijn prijzen verhoogt en verlaagt afhankelijk van wat de concurrentie doet, werden 1.646 artikelen goedkoper en 4.579 artikelen duurder.

Voor Aldi en Lidl is het wegens de methodologie van Daltix moeilijker gedetailleerde conclusies te trekken. Maar het onderzoeks­bureau merkt dat ook die ketens tussen begin maart en begin mei meer producten duurder hebben gemaakt dan er goedkoper werden.