Weer doden bij aanvallen op en vanuit Gaza

Het Israëlische leger heeft donderdag aanvallen uitgevoerd op bijna 200 doelwitten in de Gazastrook. Vanuit Gaza zijn volgens Israël sinds woensdag meer dan 600 raketten afgeschoten, waarvan een kleine 200 werden onderschept.

Bij de opgelaaide onrust zijn in de afgelopen dagen 30 doden gevallen; 29 aan de Palestijnse kant en één persoon in Israël. Voor donderdag stond het dodental op 25.

De internationale gemeenschap heeft opgeroepen tot rust in de regio. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het dodental “tragisch en hartverscheurend” en drong aan op stappen om het geweld te beteugelen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock verklaarde: “het bloedvergieten moet nu stoppen” en de Verenigde Naties waarschuwden dat de onrust “een negatieve impact heeft op de toch al moeilijke humanitaire situatie in Gaza.”

Buurland Egypte probeert ondertussen een staakt-het-vuren mogelijk te maken. Een bron met contacten binnen de Palestijnse organisatie Islamitische Jihad meldt aan persbureau AFP dat in Egypte wordt gepraat over de opzet van een dergelijke akkoord. Het Israëlische leger verklaarde echter donderdag even voor middernacht (lokale tijd) dat het doorgaat met aanvallen op de Islamitische Jihad.