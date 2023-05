Twee twintigers overleden bij crash met Ferrari in Marcinelle

Twee twintigers zijn afgelopen nacht om het leven gekomen toen ze in het Waalse Marcinelle crashten met de Ferrari waar ze in reden. Dat melden Franstalige media.

Het ongeval gebeurde rond 1.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. Een Ferrari reed tijdens het inhalen van een vrachtwagen in op vier geparkeerde voertuigen en vatte vervolgens vuur. De brandweer werd erbij gehaald. Uit schrik dat de vlammen zouden overslaan op een huis, werd dat ontruimd. Er woonde een echtpaar met hun kind. Zij bleven ongedeerd.

In de Ferrari zaten twee mensen die in 1997 geboren werden. Ze zijn allebei overleden. Hun wagen ging in de vlammen op, net als drie andere auto’s.