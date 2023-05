Omstreden anti-immigratiemaatregel in VS afgelopen

Met de opheffing van de coronanoodtoestand in de Verenigde Staten is in de nacht van donderdag op vrijdag ook een einde gekomen aan een omstreden anti-immigratiemaatregel. Met de in maart 2020, in volle coronacrisis, ingevoerde ‘Title 42’-regeling konden illegale immigranten onmiddellijk naar Mexico teruggestuurd worden, nog voor ze nog maar een asielaanvraag konden indienen.

De VS vallen nu terug op een andere regel die het niet toelaat dat migranten worden teruggestuurd zonder reguliere procedure. Er wordt wel ingezet op strengere regels voor wie illegaal het land binnenkomt.

Een federale rechter in Florida heeft donderdagavond, kort voor het verlopen van ‘Title 42’, de regering-Biden wel (tijdelijk) een pad in de korf gezet. De Amerikaanse overheid mag geen migranten vrijlaten in afwachting van hun asielaanvraag, luidde de uitspraak, zo berichtte de Amerikaanse nieuwszender CNN. Een belangrijk instrument van de Amerikaanse regering om het aantal mensen die vastzitten in faciliteiten van US Customs and Border Protection in te dammen, valt daarmee weg. Verwacht wordt dat de regering-Biden beroep zal aantekenen.

Washington vreest dat het einde van ‘Title 42’ zal leiden tot ongeveer 10.000 pogingen per dag om illegaal de 3.100 kilometer lange zuidgrens met Mexico over te steken. Alejandro Mayorkas, Amerikaans minister van Binnenlandse Veiligheid, onderstreepte donderdag op een persconferentie dat de grenzen niet open zijn en probeerde valse verwachtingen te temperen. President Joe Biden zei dat de situatie aan de grens nog “een tijdje chaotisch” zal blijven.