Liesbeth Buntix uit As was 36 jaar en kerngezond toen ze in maart 2020 als verpleegkundige in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) zwaar getroffen werd door het coronavirus. “Ik lag zes weken in coma en was bijna dood. Mijn man had zelfs afscheid van mij genomen”, vertelt Liesbeth. Drie jaar later is ze nog altijd aan het revalideren.