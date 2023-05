Kan het dit keer wel raak zijn in Londen? “Romelu Lukaku start voorbereiding nieuw seizoen bij Chelsea”

Lukaku wordt sinds 2021 door Chelsea uitgeleend aan Inter, nadat Big Rom niet meer door dezelfde deur kon met toenmalig trainer Thomas Tuchel. Hoewel Lukaku de laatste weken opnieuw naar zijn sterkste vorm is aan het toegroeien in Milaan en er zelf graag zou blijven, zouden de Italianen niet over de financiële middelen beschikken om de bonkige aanvaller definitief aan boord te houden.

Daardoor zal Lukaku zich deze zomer opnieuw moeten melden op Stamford Bridge. Het Britse The Mirror is er vanop de hoogte dat Lukaku zijn voorbereiding voor het nieuwe seizoen zou aanvatten in Londen. De Rode Duivel zou daarvoor nog gesprekken voeren met Mauricio Pochettino, de Argentijn die op weg is om T1 te worden van The Blues. Pochettino, die voor zijn periode bij PSG Tottenham onder zijn hoede had, liet eerder al uitschijnen dat hij Lukaku absoluut in zijn selectie wil en zou dus binnenkort samenzitten met hem om zijn concrete plannen uit de doeken te doen. Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zal Pochettino Lukaku “een aanbieding voorschotelen om zijn carrière in Londen te herlanceren”.

Dat Pochettino als vermoedelijke hoofdcoach Lukaku in zijn plannen wil betrekken, hoeft niet te verbazen. Hoewel Chelsea-eigenaar Todd Boehly riant heeft ingekocht, blijft Chelsea kampen met een (diepe) spitsenprobleem. Met een scorende Lukaku is het de bedoeling om volgend seizoen opnieuw mee te dingen voor Europees voetbal. Dit seizoen zit dat er niet meer in, de Londenaren bivakkeren na een aantal abominabele maanden slechts op de elfde plek in de Premier League.