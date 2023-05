KVM-fan Dirk liet vriendin 35 jaar geleden met krukje op voet slaan om naar Europese finale te kunnen gaan: “Ik kon die wedstrijd toch niet missen?”

Mechelen/Schriek

Al sinds zijn 10de gaat Dirk Van den Bosch (55) uit Schriek (Heist-op-den-Berg) samen met zijn vader naar alle matchen van KV Mechelen kijken. Toen Malinwa in 1988 de finale van de Beker der Bekerwinnaars tegen Ajax speelde in Straatsburg, wou hij dan ook onder geen beding die wedstrijd missen. Hij had zijn kaartjes op zak, maar dat was buiten de legerleiding gerekend. Milicien Dirk was in het Duitse Soest gekazerneerd en kreeg van zijn oversten geen verlof. Wat toen volgde is een onwaarschijnlijk straf verhaal.