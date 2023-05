Na heisa rond waterverbruik: koning Albert mag geen zonnepanelen leggen op Frans buitenverblijf

Er mag dan wel veel water verspild worden in het buitenverblijf van koning Albert en koningin Paola in het Franse Châteauneuf-Grasse, toch verliest het koninklijke koppel het duurzame aspect er niet (volledig) uit het oog. Al werd hun verzoek om zonnepanelen dan weer geweigerd.

Koning Albert en koningin Paola liggen onder vuur in Frankrijk voor de vele hectoliters water die ze verbruiken voor hun zwembad in villa Le Romarin in Châteauneuf-Grasse. Dat is het buitenverblijf van de twee, en dat in een idyllisch bergdorpje waar nog heel wat andere (gewezen) vorsten, premiers, politici en edellieden wonen. Ook die verbruiken trouwens meer water dan toegelaten is, want door de droogte gelden er restricties.

Burgemeester Emmanuel Delmotte beklaagde zich afgelopen week in de Franse krant Libération dat hij die gegoede inwoners vanwege zaken als politieke immuniteit niets kan maken. Maar, zo heeft hij nu gezegd aan de Franstalige kranten van Sudinfo, hij heeft niet alleen te klagen over hen. “Een tijdje geleden heeft hij zich geïnformeerd over het plaatsen van zonnepanelen op het dak van zijn woning”, zegt Delmotte daar. “Of het dak van zijn woningen eerder, want het zijn er drie. Maar dat is hem geweigerd.”

Onze oud-koning wilde dus wel degelijk duurzaam leven in het dorp. “Maar zijn eigendom is gesitueerd binnen een perimeter van 500 meter van het beschermde dorp, dus is dat geweigerd. Op daken mag het om esthetische redenen niet.”

Om toch een steentje bij te dragen en niet té veel te betalen voor elektriciteit, informeerde de koning zich volgens Delmotte naar alternatieven. En dat leidde hem naar het naburige dorp Opio, waar het domein van Le Romarin gedeeltelijk in ligt, en daar werd hem toegestaan om zonnepanelen op de grond te plaatsen.