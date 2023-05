“Rij door!”: beelden tonen hoe bestuurster vast lijkt te zitten op de sporen en wordt gegrepen door trein

Op sociale media is een video opgedoken van het zware treinongeval in Bilzen. De beelden tonen hoe de man die het hele gebeurden filmde, de bestuurster van de auto nog van het spoor probeert te krijgen. Maar uiteindelijk volgt toch een enorme klap wanneer haar auto wordt gegrepen door de trein. De bestuurster raakte gewond.

Het ongeval gebeurde donderdagnamiddag rond 15 uur. Hoewel de spoorwegovergang in de Oudestraat in Schoonbeek was afgesloten voor werken, raakte de vrouw toch op de sporen.

“Ik heb nog geroepen, maar toen gingen de slagbomen dicht”, vertelt de werkman die het allemaal zag gebeuren. De vrouw zou dan in paniek zijn geraakt. Ze bleef met haar wagen stilstaan op de sporen en werd zo gegrepen door een trein.

De hulpdiensten, die snel ter plaatse waren, haalden het slachtoffer uit de auto. Ze werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in kritieke toestand.

LEES OOK. Verkeer mocht er niet door, toch werd auto gegrepen door trein in Bilzen

siol