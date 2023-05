Nieuwe spoorstaking gestart in Verenigd Koninkrijk

Het treinverkeer in het Verenigd Koninkrijk zal vrijdag en zaterdag op vele plaatsen verstoord verlopen, door een nieuwe staking van spoorpersoneel voor een hoger loon.

Vrijdag leggen treinbestuurders het werk neer na een oproep van de vakbond Aslef, zaterdag volgt ander spoorpersoneel op vraag van de vakbond RMT. Verschillende spoormaatschappijen hebben gewaarschuwd voor vertragingen en annuleringen. Zaterdag vindt de finale van het Eurovisiesongfestival plaats in Liverpool.

Het is al de zoveelste episode in een sociaal conflit dat al maanden aansleept in het Verenigd Koninkrijk. De vakbonden eisen stevige loonsverhogingen om de torenhoge inflatie te compenseren. De voorstellen van de werkgevers (onder meer een loonsverhoging van 4 procent) worden als onvoldoende bestempeld.

Treinbestuurders willen overigens op 31 mei en 3 juni opnieuw staken. Op 3 juni is er de finale van de voetbalbeker FA Cup tussen Manchester City en Manchester United in Londen. Ook in andere sectoren werd sinds de herfst al meermaals gestaakt voor hoger loon.