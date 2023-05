Elektrische auto in half uur voor 80 procent opladen wordt makkelijker: snelladers schieten als paddenstoelen uit de grond

Het Antwerpse bedrijf Sparki heeft deze week zes snellaadstations voor elektrische auto’s in Vlaanderen geopend. In vijf minuten tijd kun je een auto voor 100 kilometer laden. Tegen eind dit jaar wil Sparki tweehonderd van die ultrasnelle laders in België installeren. Ook supermarktketens Colruyt en Delhaize en meubelgigant Ikea gaan binnenkort snelladers aanbieden op hun parkings.