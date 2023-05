Hij is één van de beste vrienden van Romelu Lukaku, maar verdient bij Winkel wel iets minder: “Ik ben blij met wat ik heb”

De ene na de andere verdediger viel dit seizoen uit bij Winkel Sport, maar gelukkig was er altijd doelman Nicaise Kudimbana om de meubelen te redden. De Brusselaar blijft ook volgend seizoen de Winkelse rots in de branding. “Ik kan mezelf zijn in deze club.”

De jaren hebben nog geen vat op Nicaise Kudimbana, ook al is de in Brussel geboren Congolees-Belgische doelman alweer 36 jaar. Ook dit seizoen stond hij zijn mannetje. Of beter gezegd man, want droog aan de haak weegt Kudi 94 kilogram, niet abnormaal voor zijn 1m90. Nog steeds een imposante doelman die nog minstens een extra jaartje bij Winkel blijft. In tegenstelling tot zijn broer Boris, wiens contract niet wordt verlengd en die op zoek moet naar een andere club. “Dat is het voetbal”, relativeert Nicaise als de beste. “Het bestuur en de trainer beslissen. Mijn broer heeft echter een interessant profiel als spits. Ik weet zeker dat hij een andere club zal vinden.”

Nicaise Kudimbana moet volgend seizoen dus alleen van Brussel naar Sint-Eloois-Winkel rijden. Sinds Nieuwjaar zit ook Drin Sula in de wagen, maar ook hij dreigt andere oorden op te zoeken. “Jammer, want Drin is een uitstekende voetballer die we nog goed zouden kunnen gebruiken. Hij kreeg ook een voorstel, maar ging er nog niet op in”, weet de doelman.

Toch dreigt Kudi niet alleen de hele afstand te moeten afleggen. Stephen Buyl komt naar Winkel en Kudimbana had al contact met hem. “Ik ken Stephen nog van bij Cercle Brugge en Antwerp. Hij is een goede gast en een aanvaller die we kunnen gebruiken. Hij woont in de buurt van Aalst, ik kan hem dus oppikken. Dat komt wel in orde.”

Nicaise Kudimbana en Winkel geraakten het snel eens over een vernieuwde samenwerking. “Ik zit hier goed en kan mezelf zijn in deze club. Er is respect en waardering. Ik heb mij altijd goed gevoeld in West-Vlaanderen: eerst bij Cercle Brugge, daarna bij KV Oostende, die paar weken in Roeselare en nu dus ook bij Winkel Sport.”

Union, Antwerp en Anderlecht

Maar de clubs van zijn hart liggen toch in de grootsteden. De eerste is Union, waar het voor de jonge Kudimbana destijds begon. “Een enorm warme club met fantastische supporters. Ik ga nog regelmatig kijken. Ik ben ook goed bevriend met Lapoussin.”

Zijn tweede hartsclub is Antwerp. “Ik had er een mooie tijd. Ik kwam er onder de indruk van de fans, maar ook van de uitstraling van de club. Het is fantastisch hoe ze gegroeid zijn en wie weet worden ze ook kampioen. Voor mij is het een moeilijke keuze, Union of Antwerp. Ik duim voor beiden en dan zien we wel.”

De derde club van zijn hart doet het veel minder en blijft in het sukkelstraatje zitten. “Anderlecht heeft het nu moeilijk, maar moet en zal terugkeren. Ik heb er zelden of nooit gespeeld, maar was er toch heel belangrijk.”

Kudimbana leerde er Romelu Lukaku kennen. “We werden hartsvrienden en dat zal altijd zo blijven. Ik hoor of zie Romelu dagelijks, want we kunnen mekaar niet missen.”

“Ik heb mij altijd goed gevoeld in West-Vlaanderen” Nicaise Kudimbana

De doelman heeft het minder breed dan de wereldspits, maar ziet daar geen graten in. “Ik ben blij met wat ik heb. Toen corona uitbrak, ben ik nog een tijdje koerier geweest, maar nu kan ik mij weer helemaal concentreren op het voetbal. Ik train ook jonge keepers, want ik heb wel plannen in die richting. Keeperstrainer worden is een mogelijkheid, maar ook scout staat op mijn verlanglijstje. Enfin, we zien wel. Er komt sowieso nog een jaartje Winkel bij en ik ben daar blij mee.”