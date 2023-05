Chaos aan Amerikaanse grens met Mexico door vervallen van omstreden migratiemaatregel

Bron: Belga, CNN, BBC, The Guardian, Al Jazeera, AP, Washington Post, Reuters

“We zijn wanhopig”, zegt MiLexi Gomez uit Venezuela aan BBC. “We kunnen ‘s nachts niet slapen omdat het te koud is. We hebben geen geld om te eten, we kunnen ons niet wassen. Ik vraag God wat ik moet doen om mijn kinderen hier te beschermen.” MiLexi is één van de duizenden migranten die de afgelopen dagen naar de Amerikaanse grens met Mexico trok. Maar aan die grens heerst verwarring. Op 11 mei om middernacht verviel de omstreden anti-immigratiemaatregel Title 42. Die regel werd ingevoerd tijdens de pandemie en zorgde ervoor dat Amerikaanse grenswachters illegale migranten snel konden deporteren zonder dat ze de kans kregen om asiel aan te vragen.

Velen dachten dat het vervallen van die regel hen de uitgelezen kans gaf om hun American dream waar te maken. Zij zaten de afgelopen dagen dan ook in groepjes te wachten aan de grens. Overdag in de bakkende zon, ’s nachts in de barre koude.

(Lees verder onder de foto)

© Getty Images via AFP

“Zal nog erger worden”

“Ze zijn verkeerd geïnformeerd. Zij geloven dat wanneer Titel 42 eindigt, de deuren naar de Verenigde Staten opengaan en zij kunnen oversteken. Maar dat is verre van de waarheid. Het zal nog veel erger zijn voor hen”, zegt Severino Ismael Martinez Santiago van het opvanghuis Pan de Vida in Ciudad Juárez tegen de Washington Post.

Daarom was het op veel plaatsen ook een overrompeling van mensen die nog koortsachtig probeerden de grens over te steken voor de opheffing van Title 42. Zij baanden zich een weg door de Rio Grande rivier, ze klommen over muren en zochten een weg door het prikkeldraad. Dat terwijl velen van hen al weken - soms zelfs maanden - onderweg zijn.

(Lees verder onder de foto’s)

© AP

© Getty Images via AFP

10.000 pogingen per dag

Die laatste groep weet dat de regering-Biden ondertussen een nieuwe set regels klaar heeft. Die moeten het gemakkelijker maken voor de autoriteiten om asielzoekers uit te zetten die illegaal de grens oversteken, maar moeten migranten wel meer mogelijkheden geven om de VS legaal te bereiken.

Biden krijgt veel kritiek op die nieuwe regels. Zo wordt hem verweten dat hij de strenge lijn van zijn voorganger Donald Trump verder doortrekt. Washington vreest dat het einde van Title 42 zal leiden tot ongeveer 10.000 pogingen per dag om illegaal de 3.100 kilometer lange zuidgrens met Mexico over te steken. Woensdag werden al meer dan 25.000 mensen - 24.000 agenten en 1.100 asielcoördinatoren - naar de grensstreek met Mexico gestuurd. Er waren ook al 2.500 Amerikaanse militairen actief, nog eens 1.500 zullen hun collega’s vervoegen in de komende weken.

Alejandro Mayorkas, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, verklaarde donderdag tijdens een persconferentie dat de Amerikaanse grens na donderdagnacht “niet wagenwijd open staat.” President Joe Biden zegt ervan uit te gaan dat de situatie aan de grens nog “een tijdje chaotisch” zal blijven.

© AP

© AFP

© REUTERS

© AFP

© Getty Images via AFP

(sgg)