Britse zakenman uitgeleverd aan VS voor miljardenfraudezaak

De Britse zakenman Mike Lynch is donderdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten, zo heeft de Britse regering aangekondigd. Lynch zal in de VS moeten terechtstaan in een fraudezaak bij de verkoop van zijn bedrijf aan het Amerikaanse technologiebedrijf HP meer dan tien jaar geleden.

Lynch wordt ervan verdacht het Britse softwarebedrijf Autonomy, dat hij mee oprichtte, met boekhoudtrucs te hebben opgesmukt voor de verkoop aan HP. Dat telde er in 2011 ruim 11 miljard dollar voor neer, maar voerde een jaar later een afwaardering van 8,8 miljard dollar door wegens “ernstige onregelmatigheden”.

De Britse zakenman vocht zijn uitlevering jarenlang aan, maar zit nu toch in voorhechtenis in Californië. Hij kan mogelijk voor 100 miljoen dollar op borgtocht vrijkomen, maar zal dan zijn verblijfplaats in San Francisco niet mogen verlaten, zo besliste een rechter. Die oordeelde dat er een groot vluchtrisico is.

De rechtszaak in de VS is een strafrechtelijke zaak, in het Verenigd Koninkrijk loopt er ook een burgerrechtelijke procedure.