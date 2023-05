VN beschuldigen Mali van mogelijke misdaden tegen de mensheid

De Verenigde Naties beschuldigen het Malinese leger en “buitenlandse” strijders ervan in maart 2022 minstens 500 mensen te hebben gedood tijdens een antijihadistische operatie in het centrum van het land. Dat staat in een rapport van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN. Die feiten zouden een oorlogsmisdaad en misdaad tegen de mensheid kunnen zijn, klinkt het.

Het Hoog Commissariaat “heeft redelijke motieven om te geloven dat minstens 500 mensen, onder wie een twintigtal vrouwen en zeven kinderen, werden geëxecuteerd door het Malinese leger en buitenlands militair personeel (...) nadat de zone volledig onder controle was” tussen 27 en 31 maart 2022 in Moura. Het rapport werd opgesteld aan de hand van een onderzoek door de Mensenrechtendivisie van de Blauwhelmenmissie in Mali (Minusma).

Daarnaast heeft het Commissariaat “redelijke motieven om te geloven dat 58 vrouwen en meisjes het slachtoffer waren van verkrachting en andere seksuele geweldadden”. In het rapport wordt ook melding gemaakt van folteringen van gearresteerde personen.

De feiten zijn mogelijk oorlogsmisdaden en “afhankelijk van de omstandigheden” ook misdaden tegen de mensheid, aldus de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk in een persbericht.

Het rapport identificeert niet expliciet de ‘buitenlanders’. Het vermeldt wel de officiële verklaringen van Mali over de hulp van Russische “instructeurs” in de strijd tegen de jihadisten en verklaringen toegeschreven aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov over de aanwezigheid van het Russische huurlingenleger Wagner in het land. In getuigenissen die de onderzoekers verzamelden, worden de buitenlanders beschreven als blanke mannen in uniform die een onbekende taal spreken.

Het rapport drukt de ergste beschuldigingen uit tot nu toe tegen de Malinese troepen, die in het verleden al verschillende keren beschuldigd werden van wreedheden. Ook jihadistische groepen en andere gewapende groepen plegen sinds 2012 regelmatig gewelddaden in het land.