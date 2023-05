Antwerp speelde exact 30 jaar geleden, als laatste Belgische club, een Europese finale: “Iedereen realiseerde zich: dít is exceptioneel”

Dag op dag dertig jaar geleden trok Royal Antwerp FC – met twintigduizend supporters in zijn zog – naar het mythische Wembley voor de finale van de toenmalige Beker voor Bekerwinnaars. De Great Old boog er het hoofd voor het Italiaanse Parma, maar blijft drie decennia later wel de laatste Belgische club die een Europese bekerfinale bereikte. Samen met drie protagonisten van toen blikken we terug op die onvergetelijke campagne met ontknoping in Londen.