Vlaams Belang wil alle niet-Belgische veroordeelden naar gevangenis in thuisland sturen

Ons land zou in de regel elke persoon die hier tot een celstraf wordt veroordeeld maar niet over de Belgische nationaliteit beschikt, naar zijn of haar thuisland naar de gevangenis moeten sturen. Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, die vrijdag een bezoek bracht aan de gevangenis van Antwerpen. Landen die veroordeelden weigeren, zouden geen ontwikkelingshulp meer mogen ontvangen, vindt Van Grieken.

De extreemrechtse oppositiepartij ziet in het voorstel een manier om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Vlaams Belang stelt dat meer dan 40 procent van de gevangenisbevolking niet over de Belgische nationaliteit beschikt. “Nog veel frappanter is het feit dat drie vierde van hen gewoon illegaal in het land is en dus eigenlijk uitgezet zou moeten worden”, zegt Van Grieken.

Dat heel wat landen niet staan te springen om veroordeelden terug te nemen om in hun thuisland hun straf te laten uitzitten, lijkt Van Grieken wel te beseffen. “Een land dat niet voldoet aan zijn plicht, mag geen cent ontwikkelingshulp meer ontvangen en moeten we permanent onder druk zetten”, stelt hij daarom. In afwachting van het terugsturen zou een gevangenisboot eventueel soelaas kunnen bieden, meent Van Grieken.

Ook het tekort aan cipiers kan volgens Vlaams Belang beter worden aangepakt. “Het statuut van cipiers moet aantrekkelijker gemaakt worden”, zegt Van Grieken. “Ze verdienen een betere verloning.” Er is ook meer gepaste hulp nodig voor gedetineerden met een psychiatrische problematiek, stelt hij tot slot.