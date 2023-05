Youtuber die vliegtuigcrash in scène zette riskeert 20 jaar cel

Een Youtuber en piloot die zijn vliegtuigje opzettelijk deed neerstorten, riskeert in de VS twintig jaar cel. Hij zal schuldig pleiten aan het dwarsbomen van een federaal onderzoek.

Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten donderdag bekendgemaakt. Trevor Jacob (29) had een video van de crash online gepost. In de video getiteld I Crashed My Airplane, die bijna 3 miljoen keer bekeken werd, is te zien hoe de Youtuber op 24 november 2021 boven Californië vliegt. Jacob lijkt vervolgens een technisch probleem te ondervinden tijdens de vlucht en springt uit het vliegtuig, selfiestick in de hand.

Hij landt met zijn parachute, en het vliegtuig stort op spectaculaire wijze neer in het nationale woud van Los Padres. Het hele gebeuren wordt gefilmd met camera’s die op het vliegtuigje bevestigd waren. Kijkers zien vervolgens hoe hij na de crash naar het wrak wandelt om de actiecamera’s van het toestel te halen, en schijnbaar met moeite uiteindelijk de bewoonde wereld weet te bereiken.

Enkele weken na het gebeuren starten de autoriteiten een onderzoek naar de omstandigheden van de crash, naar aanleiding van meerdere verdachte elementen. Zo leek Jacob geen pogingen te hebben gedaan om zijn motor te herstarten, contacteerde hij de luchtverkeersleiding niet, en probeerde hij geen glijvlucht en noodlanding te maken.

Trevor Jacob wordt opgedragen het wrak van zijn vliegtuig te bewaren. De Youtuber verklaart echter niet te weten waar het toestel neergestort is. In werkelijkheid hadden hij en een vriend het wrak met behulp van een helikopter uit het bos gehaald, twee weken na de feiten. Ze sleepten het naar een hangar in Santa Barbara, waar Trevor Jacob het vliegtuigje vervolgens vernielde. Gedurende meerdere dagen vernietigde hij delen van het toestel en plaatste die onderdelen in verschillende vuilnisbakken op de luchthaven en elders.

De Youtuber heeft toegegeven dat hij het onderzoek wilde dwarsbomen door zich te ontdoen van het wrak, en dat hij de video gemaakt heeft om geld te verdienen in het kader van een samenwerking met een bedrijf. Hij gaf ook toe gelogen te hebben over het zogezegde technische probleem dat het toestel ondervonden zou hebben. De Youtuber gaf in een schikkingsdeal toe dat hij nooit van plan was om zijn vlucht te voltooien.

Kort na de feiten werd zijn vlieglicentie al ingetrokken.

Jacob vertegenwoordigde in 2014 de Verenigde Staten als snowboarder op de Olympische Winterspelen.