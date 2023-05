Levenslang voor Tom ‘Spier’ na moord op vader Frans

Het West-Vlaamse assisenhof heeft Tom Debaillie (59) veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de oudermoord op zijn vader Frans Debaillie (90). Hij bracht zijn vader in april 2020 op hun kasteel in Kortrijk om het leven.

De twaalf gezworenen hadden de Kortrijkse ex-bodybuilder donderdag al schuldig verklaard aan oudermoord en de openbare aanklager Francis Clarysse had levenslang geëist. Het assisenhof volgde de openbare aanklager daarin.

“De ernst, de zwaarwichtigheid en de gruwelijkheid van de feiten geven blijk van een totaal gebrek aan normbesef en het onvoorstelbaar misprijzen van zijn hoogbejaarde vader”, stelt het arrest. “Het staat vast dat het slachtoffer zich bewust was van het nakende overlijden. Terwijl zijn vader hem heel veel heeft vergeven en meer dan eens kansen heeft gegeven. Telkens opnieuw verviel hij in beschamend gedrag. Hij zocht nooit accurate hulp voor zijn agressieproblematiek. Justitie heeft heel veel geduld met hem gehad.” Het hof en de jury houden geen rekening met verzachtende omstandigheden.

Rekening houdend met zijn drie jaar in voorarrest, zou Tom Debaillie in theorie ten vroegste over vijftien jaar voor het eerst in aanmerking komen om zijn voorwaardelijke vrijlating aan te vragen. Op dat moment zou hij 72 jaar zijn.

© Simon Mouton

Enkel eerste vuistslag

Tom Debaillie verwittigde in de nacht van 4 op 5 april 2020 zelf de hulpdiensten. De beschuldigde verklaarde dat hij het levenloze lichaam van zijn vader had aangetroffen op de arduinen trap aan hun kasteel in Hoog Mosscher. In de woning ontdekte de politie echter meerdere bloedsporen, terwijl het ook leek alsof er pogingen gedaan waren om sporen op te kuisen.

De man ontkende tijdens de eerste verhoren elke betrokkenheid bij de dood van zijn vader, maar uiteindelijk in september 2020 legde hij toch bekentenissen af. Volgens Debaillie ging hij door het lint nadat het slachtoffer met een afstandsbediening een tik had gegeven aan de hond. Debaillie houdt wel vol dat hij zich enkel de eerste vuistslag kan herinneren.

De wetsdokters stelden vast dat Frans Debaillie veel meer harde klappen en stampen op zijn hoofd en zijn romp moet gekregen hebben. In het arrest valt te lezen dat hij het slachtoffer meer dan vijftig verwondingen had toegebracht. Naast kneuzingen liep de vader ook breuken op aan de neus, het borstbeen, de wervelzuil, de onderkaak, het strottenhoofd en nagenoeg alle ribben. Het zware geweld zorgde ook voor verwondingen aan de lever, de milt en de rechterlong. “Het toebrengen van dergelijke verwondingen door het aanhoudend slaan en stampen kan voor elk redelijk mens geen andere bedoeling gehad hebben dan het slachtoffer te doden.”

(Marc Klifman)