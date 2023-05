Nieuwe maatregelen tegen veroordeelden die gevangenisstraf uitgezeten hebben en toch nog als erg gevaarlijk beschouwd worden

De federale ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd over strengere beveiligingsmaatregelen voor veroordeelden die na het uitzitten van hun gevangenisstraf nog als gevaarlijk beschouwd worden. Tot vandaag is daar weinig tegen te doen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zal het ontwerp nu indienen bij het parlement.

In het wetsontwerp worden nieuwe beveiligingsmaatregelen bepaald die opgelegd kunnen worden aan gedetineerden die na het einde van hun gevangenisstraf nog steeds als gevaarlijk beschouwd worden. Het gaat dan om personen die niet te behandelen zijn, zoals moordenaars met psychopathische stoornissen of serieverkrachters. Die hebben bij vrijlating een vrij hoge kans op recidive, maar komen niet in aanmerkingen voor internering.

Dat zou met het nieuwe wetsontwerp veranderen. Als zij na vrijlating nog een ernstig risico vormen voor de samenleving, zullen zij wél opgenomen kunnen worden in een gesloten psychiatrische inrichting. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel, die pas opgelegd kan worden wanneer de maatschappij op geen enkele andere manier tegen de persoon in kwestie beschermd kan worden. Het zal een rechter toekomen de maatregel op te leggen.

“We zien te vaak dat gevaarlijke psychopaten en mensen met diepgewortelde seksuele stoornissen nog vrijkomen zonder dat ze succesvol behandeld zijn”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Daarom voorzien we deze nieuwe wetgeving, waardoor de rechter gepaste maatregelen kan nemen boven op een gevangenisstraf. Ongeacht hoe lang de gevangenisstraf is, moeten we bepaalde gevaarlijke veroordeelden pas kunnen vrijlaten nadat ze geen ernstig gevaar meer betekenen voor de maatschappij.”