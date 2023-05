Rusland ontkent inmenging bij Turkse verkiezingen: “Kan geen sprake van zijn”

Het Kremlin heeft niets te maken met deepfakes die de ronde zouden doen in de Turkse kiescampagne. Dat beweert althans Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdag. “We verklaren het officieel: er kan geen sprake zijn van Russische inmenging in Turkije.”

De Kremlinwoordvoerder had woorden van lof voor de “heel verantwoordelijke, soevereine en doordachte stellingname van Turkije over heel wat regionale en internationale problemen”, een positie die Moskou “goed bevalt”, zei Peskov nog over het beleid van huidig president Recep Tayyip Erdogan.

Tegelijk stond de woordvoerder erop te beklemtonen dat Rusland zich niet moeit met de binnenlandse zaken of kiesprocessen van andere landen. Westerse landen beschuldigden de Russen al vaker van electorale inmenging, vooral dan met desinformatiecampagnes.

Erdogans voornaamste rivaal Kemal Kilicdaroglu beschuldigde Rusland er donderdag van deepfakes, beelden die met kunstmatige intelligentie zijn gemanipuleerd, in te zetten in de campagne. “Beste Russische vrienden, jullie zitten achter de montages, complotten, deepfakes en opnames die gisteren in dit land werden onthuld”, klonk het donderdag op Twitter.

Teruggetrokken

De beschuldiging komt kort nadat een andere presidentskandidaat zich terug had getrokken. Muharrem Ince, leider van de Memleket Partisi (Thuisland Partij), was het doelwit van een online lastercampagne. Van de politicus was onder meer een seksvideo verschenen. Ince verklaarde zelf dat het om een nepvideo ging.

Erdogan en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin kwamen allebei aan de macht begin jaren 2000, en konden het de voorbije jaren alsmaar beter met elkaar vinden, hoewel hun belangen soms uiteenlopen. Op dossiers zoals Syrië werken ze samen, en Erdogan is een van de weinige wereldleiders die nog on speaking terms is met zowel Moskou als Kiev.