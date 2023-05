Familie van Julie Van Espen hoopt op blijvende ondersteuning voor vzw die slachtoffers seksueel geweld helpt

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen bij PUNT. terecht voor hulpverlening en ondersteuning met onder andere lotgenotengroepen, maar evengoed werkt de vzw ook aan de preventie van verkrachting, seksueel misbruik, incest, seksuele intimidatie, ongewenste aanrakingen. Wekelijks kloppen drie à vier nieuwe slachtoffers van seksueel geweld of mensen uit hun omgeving bij de vzw aan. PUNT. werd bekend door de organisatie van de Stille mars tegen seksueel geweld een week na de dood van Julie Van Espen. Daarin liepen 15.000 mensen mee.Vier jaar later slaat de organisatie nu in een open brief een noodkreet en hoopt PUNT. politieke aandacht te trekken om een financiële oplossing te vinden.

“Het is met pijn in het hart dat we dit moeten schrijven. Als we niet snel politieke en financiële steun krijgen, dan zal PUNT. haar deuren mogelijk binnen enkele maanden moeten sluiten. Sowieso kennen we met PUNT. nog maar enkele maanden financiële gezondheid om alle hulpverlening die er nu is draaiende te kunnen houden. Al heel wat kabinetten hebben we de laatste maanden afgelopen, maar zolang de noodzaak van onze organisatie en langdurige zorg na seksueel geweld niet erkend wordt zullen wij gedwongen zijn om 1.000 geholpen mensen, 120 vrijwilligers en 3 werknemers in de kou te zetten”, aldus de organisatie.

“Waar blijft de steun?”

PUNT. vzw erkent dat er al grote stappen gezet zijn rond uitbreiding van zorgcentra en het nieuw seksueel strafrecht, maar wil ook onderstrepen dat er nog veel aangepast moet worden voor de slachtoffers. “Nu hebben we de financiële steun nodig om onze cliënten niet in de kou te zetten. (...) Als wij onze deuren moeten sluiten, nemen we de enige houvast van slachtoffers af, met alle gevolgen van dien zoals werkuitval, depressie, angsten of suïcidale gedachten. Dat kunnen we als samenleving toch niet toelaten?”

“We geloven in ons systeem, maar kijken dit keer met argusogen naar de politiek: waar blijft de steun? De groei blijft zich voortzetten, de nood blijft stijgen. Wij kunnen dit niet alleen dragen zonder structurele steun. Laat ons samen nadenken, laat ons samenwerken en laat ons vooral samen oplossingen vinden. Wij horen en zien alle slachtoffers, horen en zien jullie ze ook?”

Ouders van Julie

De familieleden van Julie Van Espen hopen in elk geval dat er toch nog een extra ondersteuning voor PUNT. vzw zal volgen. “De familie is nauw verbonden met de projecten van PUNT. vzw en heeft deze organisatie de laatste jaren fors zien groeien in de hulpverlening met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat alleen maar bewijst dat er ook echt nood is aan deze hulpverlening”, zegt hun advocaat John Maes in naam van de familie. “Bovendien gaat het om een hulpverlening die heel gericht is en specialisatie vereist rond het thema van seksueel geweld. De familie heeft trouwens al eind oktober 2022 een mail gestuurd naar het kabinet Crevits om extra ondersteuning te vragen.”

Overleg met kabinet

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits (CD&V) reageerde vrijdag wel op de noodkreet van de vzw. “De vzw PUNT. krijgt vandaag al een subsidie van ons in het kader van een projectoproep voor subsidies aan lotgenotenvereniging voor slachtoffers van seksueel geweld.”

Dat gaat om een jaarlijkse bijdrage van 50.000 euro. Ook stad Antwerpen steunt de vzw met hetzelfde bedrag. “We blijven hen al zeker subsidiëren tot 31 december 2024. Er is geen intentie om dit stop te zetten. Wij namen vandaag al contact op met de organisatie en hebben binnenkort een overleg gepland omdat we willen weten waarom de vzw niet rondkomt met de steun.”

Crevits benadrukt ook nog eens hoe belangrijk de werking van PUNT. volgens haar is. “Zij bieden een belangrijke ondersteuning voor slachtoffers van seksueel geweld. PUNT. kadert in een breder actieplan rond seksueel geweld. De evaluatie van dat plan zal mee bepalen hoe dit initiatief in een breder plaatje duurzaam kan meegenomen worden, want ik vind dit een bijzonder waardevolle organisatie.”