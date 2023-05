Gokbedrijf Napoleon vecht verbod op gokreclame aan

Napoleon is een procedure gestart bij de Raad van State om het koninklijk besluit dat het verbod regelt, te laten vernietigen en in afwachting daarvan te laten schorsen. Intussen is het bedrijf ook naar de Brusselse kortgedingrechter gestapt om de schorsing te vragen tot de uitspraak van de Raad van State.

Van de Brusselse kortgedingrechter verwacht Napoleon “vlak voor of vlak na 1 juli” een beschikking. Een eventuele schorsing door de Raad van State zou binnen de zes maanden kunnen, terwijl een arrest over een mogelijke vernietiging van het KB twee jaar op zich zou kunnen laten wachten.

Het gokbedrijf zegt achter een modernisering van het wetgevend kader te staan, maar verzet zich tegen een totaalverbod op gokreclame. Dat zal een averechts effect hebben, klinkt het.

“Reclame is essentieel om spelers te informeren over vergunde operatoren en hen te begeleiden naar een veilige spelomgeving”, zegt Napoleon-topman Tom De Clercq. “Dat zeggen wij niet alleen, maar dat vinden ook de experten van de Kansspelcommissie (de regulator van de sector, red.). Spelers kunnen namelijk enkel beschermd worden wanneer ze terechtkomen op het aanbod van vergunde operatoren waar er controlemechanismen en vangnetten zijn voor spelers die mogelijk problematisch gedrag vertonen. Een zekere vorm van reclame is voor ons dan ook essentieel om dit gecontroleerde aanbod kenbaar te maken aan het brede publiek.”

Napoleon wijst naar Italië en Spanje, die België in 2019 al voorgingen, als voorbeelden van “de gevaren van een reclameverbod” voor de sector. “Zo groeide sinds de invoering van een totaalverbod in Italië de illegale sector met maar liefst 50 procent”, luidt het.

Bovendien verwijt het gokbedrijf de federale regering een “dubbele moraal”, omdat de Nationale Loterij - de grootste kansspelaanbieder in België, die volledig in handen is van de overheid - buiten schot blijft. Daardoor ontbreekt een gelijk speelveld, klinkt het. “Hoewel spelersbescherming de absolute prioriteit zou moeten genieten, kan men zich niet van de indruk ontdoen dat het recente KB zich meer lijkt te richten op het bevorderen van de marktpositie van de publieke operator.”

Zo wijst De Clercq erop dat de Nationale Loterij bijvoorbeeld sponsor kan blijven van de wielerploeg Lotto-Dstny. “Andere wielerploegen of sportclubs die gesponsord worden door private vergunde operatoren, moeten op zoek gaan naar een andere sponsor. Dit is niet alleen disproportioneel, het is gewoon discriminatie”, aldus de topman van Napoleon. Het gokbedrijf is zelf momenteel sponsor van onder andere wielerploeg Soudal Quick-Step en voetbalclubs Cercle Brugge en Zulte Waregem.

Eind maart hadden de vertegenwoordigers van de Belgische professionele sportsector al bekendgemaakt dat ze naar de rechtbank stappen om het totaalverbod op gokreclame aan te vechten.