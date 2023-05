UEFA ontkent geruchten omtrent verplaatsen CL-finale van Istanboel naar Lissabon

De Europese voetbalconfederatie UEFA ontkent dat het de Portugese autoriteiten heeft benaderd om de finale van de Champions League dit seizoen te laten spelen in Lissabon in plaats van in Istanboel zoals oorspronkelijk gepland.

“De wedstrijd zal plaatsvinden in Istanboel op 10 juni zoals gepland”, zo bevestigde de UEFA tegenover het Duitse persbureau dpa. “We wensen geen verdere commentaar te geven.”

De Britse krant Daily Mail berichtte onlangs over de mogelijkheid om de finale te verplaatsen naar Lissabon uit vrees voor de politieke onrust in Turkije. Komende zondag staan daar namelijk de presidentsverkiezingen op het programma. In het geval dat de huidige president Recep Tayyip Erdogan, die ondertussen al twee decennia aan de macht is, zondag de verkiezingen verliest zou de instabiliteit en onrust in het land en in de hoofdstad Istanboel wel eens drastisch kunnen toenemen.

Volgens de Daily Mail is de UEFA echter “uiterst terughoudend” om de plaats van de finale te veranderen. De finale van 2020 ging ook al door in Lissabon terwijl deze oorspronkelijk gepland stond in Istanboel. Ook in 2022 werd er op het laatste moment van locatie gewisseld. Na de Russische inval in Oekraïne besloot men toen om de finale te laten doorgaan in het Stade de France in Saint-Denis in plaats van in het Krestovsky-stadion in Sint-Petersburg, waar de wedstrijd oorspronkelijk zou doorgaan.