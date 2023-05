Twee Fransen vrijgelaten uit Iraanse gevangenis

Twee Franse staatsburgers die gevangen zaten in Iran, Bernard Phelan en Benjamin Brière, zijn vrijgelaten en onderweg naar Frankrijk. Het tweetal werd vrijgelaten nadat hun gezondheidstoestand de afgelopen maanden aanzienlijk was verslechterd. Dat bevestigt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna vrijdag.

De 64-jarige Frans-Ierse Phelan werd in oktober opgepakt en dit jaar veroordeeld tot een celstraf van 6,5 jaar omdat hij anti-overheidspropaganda zou hebben verspreid. Phelan ging regelmatig in hongerstaking. De 37-jarige Brière werd dan weer in mei 2020 gearresteerd en kreeg in januari vorig jaar een gevangenisstraf van acht jaar omdat hij met een drone foto’s maakte in een natuurgebied in Iran.

President Emmanuel Macron is blij met de vrijlating en bedankt iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. Macron zegt dat de overheid zich zal blijven inzetten voor de “terugkeer van onze landgenoten die nog steeds in Iran vastzitten”.

Iran heeft de afgelopen jaren meerdere buitenlanders opgepakt op verdenking van spionage of andere misdrijven in verband met de nationale veiligheid. Ook de Zweeds-Iraanse VUB-professor Ahmadreza Djalali en de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele zitten in dat kader in een Iraanse cel. Vorige week werd de Zweeds-Iraanse Habib Chaab nog geëxecuteerd voor terrorisme. Mensenrechtengroeperingen bekritiseren de processen, die vaak achter gesloten deuren plaatsvinden.