Transfernieuws voor Sjotcast: Yanko krijgt versterking van Koen Frans

Koen wordt opgenomen in de vaste poule van watchers en zal dus regelmatig te horen zijn in de actua-afleveringen op maandag. Daarnaast zal hij Yanko vervangen als host wanneer nodig én aansluiten in specials, zoals de Sjotcast Late Night-afleveringen.

Koen is al jaren een van de vaste stemmen van Croqueta, een podcast over het Spaans voetbal, en heeft dus al heel wat ervaring achter de microfoon. Daarnaast was hij jarenlang Beerschot-watcher voor onze zusterkrant Gazet van Antwerpen. Vanaf volgend seizoen verruimt hij zijn blik en gaat hij de Jupiler Pro League van dichterbij volgen.

