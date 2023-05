Na zwaar ongeval: wat moet je doen als je vast komt te zitten op de sporen?

Het is een hallucinant filmpje dat online opdook: een autobestuurster lijkt vast te komen zitten op de treinsporen, waarna haar wagen gegrepen wordt door de aankomende trein. De vrouw raakte gewond, maar verkeert niet in kritieke toestand. Daardoor rijst de vraag: wat moet je doen als je op het verkeerde moment op de treinsporen bent?

“Rij door”, riep de werkman nog toen de trein naderde. “Het ging niet”, kermde de vrouw na de klap. Haar BMW werd net achter de achterdeur geraakt, spinde om zijn as, raakte met de achterkant een paal en schuurde met de voorkant langs de remmende trein.

“Als een auto langs die kant in de flank wordt aangereden, is de kans zeer groot dat de chauffeur het er niet levend van af brengt”, zegt woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel, dat het spoornetwerk beheert. En dus luidt het advies, altijd en overal: ga uit die auto.

“Ga uit die auto, dat is echt stap één”, zegt Baeken. “Of je je nu echt vastrijdt of je gewoon niet realiseert dat je niet in versnelling staat: breng jezelf in veiligheid. Ik kan begrijpen dat je je auto probeert te redden, maar je materieel bezit is altijd ondergeschikt aan je leven.”

Stap twee: “bel de hulpdiensten op 112”, zegt Baeken. “Dat geldt ook voor omstaanders. De hulpdiensten hebben een rechtstreekse lijn met ons, dus het is de snelste manier om het treinverkeer stil te leggen. In het filmpje gaan er nog 40 seconden voorbij voor de trein er is, maar misschien stond die vrouw al langer op de overweg. Los daarvan, of het nu nog haalbaar is of niet: altijd de hulpdiensten bellen, dat is je beste kans.”

Een voorbeeld van zo’n sticker — © Infrabel

Stap drie: ga naar het verkeerslicht van de overweg. Want daaraan hangt sinds 2019 een “identiteitskaart”. “Op die sticker staat alle informatie die wij en de hulpdiensten nodig hebben”, zegt Baeken. “De gemeente, de straat en het nummer van de treinlijn. En de noodnummers zelf. Zodra je zelf in veiligheid bent, kan je daar dus terecht. Als die info snel tot bij ons komt, kunnen we misschien nog iets doen.”

In het filmpje is duidelijk te zien dat er van alles misgaat. De straat was afgezet omdat er werken aan de nutsleidingen plaatsvonden - als alle signalisatie in orde was, heeft de bestuurster die niet gezien of genegeerd. Ze stopte op de overweg en stapte uit om de hekken van die werken opzij te schuiven. De pogingen van de werkman om te helpen, nadat hij haar eerst tot de orde had geroepen, lijken een averechts effect te hebben. Er belt niemand naar de hulpdiensten. En de vrouw blijft te lang proberen om haar auto toch nog uit de weg te krijgen. “Als je onder druk staat, neem je misschien niet altijd de meest rationele beslissingen”, zegt Baeken.

Om de treinbestuurder hoef je je overigens niet te veel zorgen te maken als je je auto achterlaat. “Er kunnen door de klap of door de noodremming natuurlijk wel inzittenden gewond raken”, zegt Baeken. “Maar de impact is voor een trein met een dergelijk tonnage veel lichter dan voor een auto. Met een vrachtwagen is dat wel iets anders. Bij de aanrijding enkele maanden geleden in Ardooie is de treinbestuurder naar achteren gelopen nadat hij de noodrem had opgezet, wat wel te begrijpen is.”