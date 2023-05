DE INSIDER. Wat zit er achter de transfer van Aster Nzeyimana naar VTM? “Dit vertrek doet de VRT heel veel pijn”

“Gigantisch veel ‘goesting’ in een nieuw avontuur. Bring it on!” Met die woorden maakte sportanker Aster Nzeyimana gisteren via Instagram plots zijn overstap van de VRT naar VTM bekend. “Dit kwam voor iedereen als een verrassing. Ook bij de VRT”, zegt onze chef media Benjamin Praet. Hij legt uit waarom het vertrek zo’n groot verlies is en waarom Nzeyimana deze stap in zijn carrière zet.