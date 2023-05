Ex-militair geeft zichzelf aan na dood van dakloze man in New Yorkse metro: “Heeft zijn leven geriskeerd om anderen te beschermen”

Daniel Penny had begin mei de 30-jarige dakloze Jordan Neely in een wurggreep gehouden totdat hij flauwviel. Neely werd in het ziekenhuis doodverklaard. Volgens getuigen had het slachtoffer in de metro luidkeels geklaagd over honger en dorst, maar had hij niemand aangevallen. Het juridische team van de voormalige marinier zei volgens CNN echter dat “zijn cliënt zijn leven had geriskeerd om anderen te beschermen”.

Penny werd eerder al door de politie ondervraagd en opnieuw vrijgelaten. Het openbaar ministerie in Manhattan maakte recent echter bekend dat de ex-marinier opnieuw zou worden gearresteerd op beschuldiging van doodslag, en worden voorgeleid in de rechtbank. De ex-marinier gaf zich daarom zaterdag zelf aan bij de politie.

De dood van Neely, die bij sommigen op Broadway bekend stond als een Michael Jackson-imitator, heeft tot heel wat verontwaardiging geleid. Er werden ook parallellen getrokken met de gewelddadige dood van George Floyd, de man die in 2020 werd gedood door een blanke politieagent en wiens overlijden het startschot was voor de ‘Black lives matter’-beweging.

