RSCA-coach Dave Mattheus wil ex-ploeg vloeren na verrassende nederlaag: “Tegen Club YLA was er duidelijk sprake van decompressie”

De nederlaag in Aalter tegen Club YLA wil Mattheus niet dramatiseren, al is de misstap niet voor herhaling vatbaar.

Mattheus stelt dat de komst van AA Gent nog weinig extra emoties losmaakt. “Je hoort me nu ook niet zeggen dat het een wedstrijd als een ander is, maar intussen zijn we wel al aan de vierde onderlinge confrontatie toe”, sust Mattheus. “Ik ben best fier op wat ik bij AA Gent realiseerde. Ik veroverde er twee Belgische bekers, wat niet evident is voor een team dat nog niet het niveau haalt van topclubs als Anderlecht, OH Leuven of Standard. Ik merk overigens dat mijn opvolger bij AA Gent doorging op een nieuw elan en goed werk leverde met een succesvol eerste seizoen dat Play-off 1 opleverde.”

De nederlaag tegen Club YLA in Aalter wil Mattheus niet dramatiseren, al is de misstap niet voor herhaling vatbaar. “Tegen Club YLA was er duidelijk sprake van decompressie”, beseft de coach. “Na de veroverde titel op OHL werd uiteraard gefeest. We trainden enkel op donderdag en vrijdag, zodat de voorbereiding grondig verstoord werd. Uitgerekend Sakina Ouzraoui nekte ons met twee goals. Het is niet nieuw dat ex-speelsters zich dubbel plooien tegen Anderlecht. Je hoort me ook niet beweren dat Sakina bij Anderlecht faalde. Ze botste op loodzware concurrentie met Tessa Wullaert, Tine De Caigny, Sarah Wijnants en Ella Van Kerkhoven. Zulke kanjers speel je als jonkie niet zomaar uit de ploeg.”

Met Tine De Caigny haalde Anderlecht intussen een eerste grote vis binnen. “We werken met een leuk budget, maar doen geen gekke dingen. Dat we de andere topteams in België aftroefden, danken we aan het mooie Anderlechtse verleden van Tine, die hier vier jaar lang prijzen pakte.”

Buitenlandse pistes

Anderlecht moet op zoek naar een opvolgster voor doelvrouw Justien Odeurs. “Op het topniveau is de spoeling in België dun, zodat we buitenlandse pistes volgen. Ik begrijp de beslissing van Justien, die al tien jaar voetbalt en voor andere prioriteiten koos. Misschien vertrekken ook nog enkele andere speelsters. We willen de professionele toer op en het is niet zo dat onze speelsters armoezaaiers zijn. Als ze hun contracten vergelijken met die van de mannen, lijkt het misschien zo. Ik was HR-manager bij de Ninoofse industriële bakkerij La Lorraine en kan je verzekeren dat de weddes van onze speelsters naast die van arbeiders mogen gelegd worden.”