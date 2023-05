Verdachte van schietpartij in Duitse Mercedes-fabriek laat niets los over motief

De verdachte van de schietpartij in een Duitse Mercedes-fabriek, waarbij twee mensen werden gedood, blijft zwijgen tegen de politie. Het motief voor het geweld, dat plaatsvond in Sindelfingen, nabij Stuttgart, blijft dan ook onduidelijk, zo zeggen de onderzoekers vrijdag.

Donderdag schoot de verdachte twee 44-jarige arbeiders dood in een fabriek van autobouwer Mercedes-Benz. Het eerste slachtoffer stierf ter plekke, het tweede overleed later in het ziekenhuis. Zowel de slachtoffers als de dader werkten voor de logistieke firma Rhenus.

Er zijn “nog geen definitieve bevindingen” over de oorzaak van de moorden, aldus de politie en het openbaar ministerie, die eraan toevoegden dat er een 17-koppig onderzoeksteam werd gevormd om de zaak te behandelen. Geen enkel motief is op dit moment uitgesloten, inclusief een politiek motief.

Een magistraat van de rechtbank in Stuttgart heeft een arrestatiebevel voor moord uitgevaardigd tegen verdachte, een 53 jarige Turk.