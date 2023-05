Union-coach Karel Geraerts ziet dat Racing Genk wel héél snel geen titelfavoriet meer is: “Iedereen moet gewoon kalm blijven, ook journalisten”

En toen waren ze nog met drie. Met nog vier speeldagen voor de boeg heeft Antwerp met 42 punten voorlopig de beste papieren in de Champions’ play-offs, maar Genk en Union (elk 41 punten) hijgen in de nek. Genk domineerde aanvankelijk nochtans in de reguliere competitie, maar in de play-offs moesten de Limburgers dan toch hun leidersplaats afstaan. Een soortgelijk verhaal als dat van Union vorig jaar?