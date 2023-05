Levenslang voor Tom ‘Spier’: “Ik hoop dat mijn vader me vergeeft als ik hem terugzie”

“Het is een zeer zwaar proces geweest voor mij”, sprak Tom Debaillie (59) vrijdagmiddag toen hij een allerlaatste keer het woord kreeg. “Soms flap ik er iets uit dat dom, of niet gepast is. Mijn excuses daarvoor. Maar de foto’s van de autopsie op mijn vader hebben mij tot dieper schuldbesef en spijt geleid. (begint te snotteren, red.) Mijn vader was een zeer gelovig man. Ik hoop dat hij mij zal vergeven als ik hem terugzie.”

LEES OOK. “Dames en heren van de jury, voor u zit een psychopaat”: aanklager vordert levenslang voor Tom ‘Spier’

In de uren daarvoor hoorde de Kortrijkse ex-bodybuilder, die donderdag al schuldig werd verklaard aan oudermoord op zijn vader, dokter Frans (90), aanklager Francis Clarysse nog eens hard tegen hem tekeergaan. “Dames en heren van de jury, vóór u zit een psychopaat”, sprak hij onverbloemd. “Het is zonneklaar dat hij vandaag nog steeds niet de waarheid spreekt. U maakte kennis met zijn onwaarschijnlijk brokkenparcours. Van kroonprins tot crimineel. Met sadistische vernederingen, stelen, pesten, slaan en halfdood slaan. En uiteindelijk zijn eigen vader op ongemeen brutale wijze uit het leven benomen.”

Aanklager Francis Clarysse vorderde levenslang. — © Simon Mouton

Aanklager Clarysse zag geen enkele verzachtende omstandigheid voor Tom Debaillie en vorderde daarom levenslang. “Een extra beveiligingsperiode van 15 tot 25 jaar kan ik ook vorderen, maar dat doe ik niet. Dat is mijn laatste kans die ik aan Tom Debaillie wil geven.”

Assisenpleiter Kris Vincke, de raadsman van Tom Debaillie, sprak van een “opmerkelijk proces”. “Je zit hier met een man met een universitair diploma. Maar ook met de beau monde van Kortrijk. Maar zijn jeugd? Was dat daar o zo leuk? Was het daar o zo warm? Was er daar niets van problemen? Tom had genoeg kansen en geld. Maar geld is niet het enige wat maakt dat iemand slaagt in z’n leven.”

Advocaat Kris Vincke pleitte vol overgave voor zijn cliënt. — © Simon Mouton

De advocaat pleitte vol overgave dat zijn cliënt zich afzette tegen zijn ongelukkige jeugd. “Het was niet allemaal goud dat blinkt. Zelfs niet op het kasteel van Hoog Mosscher. Tom is opgevoed in een gebroken gezin.” Vincke haalde een familievete aan, die volgens hem vooral rond centen draait. “Tom zat nog maar in de gevangenis en onmiddellijk werd op alles beslag gelegd. Alles moest afgenomen worden. Door de veroordeling voor oudermoord zal Tom niets meer erven van z’n vader. Daarom zit hij hier ook in zijn gevangenisplunje, en niet in kostuum met das. Omdat hij niets meer heeft.”

LEES OOK. Tom ‘Spier’ schuldig aan oudermoord: “Onvoorstelbaar zinloze en onmenselijke daad”

De strafpleiter zag wel verzachtende omstandigheden. Zijn jeugd dus. Maar ook de coronalockdown werd aangehaald, waardoor vader en zoon Debaillie geïsoleerd leefden en de relatie - én verzorging van zijn vader -stroef liep. “Frans zou óók vragen om hem nog een kansje te geven. Tom is geen koelbloedige moordenaar, iemand die zijn vrouw maanden aan een stuk vergiftigt (zoals bij de ‘wonderbonenmoord’, red.)… Is dat dan minder erg dan Tom die zijn vader doodschopt?”

Tom Debaillie gaf aan dat hij de zwaarste straf verdient. — © Simon Mouton

Het hof en de jury oordeelden van wel. Tom Debaillie werd veroordeeld tot levenslange opsluiting. Volgens het arrest kreeg hij méér dan voldoende kansen in zijn leven om er iets van te maken. “Justitie heeft héél veel geduld met hem gehad.”

In theorie kan Debaillie over vijftien jaar voor het eerst zijn voorwaardelijke vrijlating vragen. Verminderd met zijn drie jaar voorarrest is dat op zijn 72ste. “Je zal de tijd hebben om goed na te denken”, sprak voorzitter Antoon Boyen hem nog toe. “Je hebt heel wat capaciteiten. In de gevangenis zijn er veel mensen die het met minder moeten doen. Het zou misschien een nuttige tijdsbesteding zijn om die mensen te helpen.”

Roseline Debaillie (63), een van de zussen van de beschuldigde, toonde zich na afloop tevreden met de straf. “Maar dit proces is wel een mentale en fysieke uitputtingsslag geweest voor mij en mijn zussen.”