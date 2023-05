Hein Vanhaezebrouck kampt opnieuw met personeelstekort in aanloop naar duel bij Cercle Brugge: “Dit maakte ik nooit eerder mee”

AA Gent gaat dit weekend op bezoek bij Cercle Brugge en dat bleek dit seizoen al wel vaker een zeer zware klus voor de Buffalo’s die enkel in het bekerduel met de ‘Vereniging’ wisten te winnen: “Zij zijn een uitdager maar niet de grootste of enige kanshebber. Standard heeft ook nog de doelstelling om ons te belagen.”

“Het is niet zoals we gehoopt hadden”, trapte Hein Vanhaezebrouck vrijdagmiddag zijn traditionele persbabbel op gang. “Ondanks een week zonder midweekvoetbal, hebben we toch weer enkele twijfelgevallen. Het blijft afwachten tot morgen wie er uiteindelijk fit genoeg zal zijn om de selectie te halen. Dan zullen we zien wie er op de bank zal starten, op het veld zal staan, of helemaal niet in aanmerking komt. Er zijn er toch weer een paar”, zuchtte de Gentse coach die dit seizoen al wel vaker te maken kreeg met een hoge blessurelast.

Zo moest Vanhaezebrouck dus ook het uitduel op bezoek bij Cercle Brugge met een heel kleine groep spelers voorbereiding: “Het is ook voor ons afwachten. We hebben terug een hele week getraind met dertien à veertien veldspelers. Op het einde van de week met iets meer, met de kritieke gevallen. Het gaat om enkele cruciale gevallen, die al dan niet inzetbaar zullen zijn.”

“De blessures, er zijn verschillende verklaringen daarvoor”, stond Vanhaezebrouck nog even stil bij de vele Gentse blessuregevallen. “De belastbaarheid van sommigen is er één van. We wisten dat ook. Die al te grote belasting speelt zeker een rol: dat komt door de kleine kern en het verliezen van sommigen. Daardoor moet je verder met spelers die niet zo’n hoge belasting kunnen dragen. Daarnaast zijn er ook enkele die te weinig konden trainen, vooraleer ze opnieuw aansloten.”

Bij Gent gingen ze desondanks echt op zoek naar oorzaken: “We keken zelfs naar ons trainingsveld: een hybrideveld. Nu trainen we ook op een ander veld”, aldus Vanhaezebrouck die anderzijds ook wel beseft dat bepaalde spelers de voorbije maanden echt tegen hun limieten botsten. “Sommigen vielen ook al vijf, zes keer uit. Als de belasting wat hoger gaat, dan gaat het daarmee gepaard. Ik stuur geen verwijt naar iemand maar dit jaar heb ik een nooit geziene situatie meegemaakt. Dit maakte ik nooit eerder mee, sinds ik in 2000 begon als trainer.”

© BELGA

“De belasting hebben we echter goed gemanaged. We hebben ook zeker niet te zwaar getraind, dat kon ook niet omdat we zoveel wedstrijden speelden. Vorig jaar waren dat er nog meer. We zagen er tussentijds ook vier vertrekken, terwijl we maar twee jongens haalden. Salah, daar waren we heel blij mee. Malick heeft dat heel goed gedaan op momenten, ook al is hij nog maar 17. Daar stopt het dan. Toch bleven we strijden voor een Europees ticket.”

En zo moeten de Buffalo’s op bezoek bij Cercle Brugge hun kansen op Europees voetbal gaaf zien te houden: “Zij zijn een uitdager maar niet de grootste of enige kanshebber. Standard heeft ook nog de doelstelling om ons te belagen. Hun coach hoopt hier de finale te spelen. Wij hopen dat het vroeger beslist is maar ik kan me niet voorstellen dat ze bij Westerlo al de handdoek hebben geworpen.”

“Ik denk dat ze bij Westerlo ook nog wel punten willen sprokkelen. Wij staan er het beste voor maar treffen nu ook wel een tegenstander die niet de makkelijkste is. Het kwam ook door ons dat we het de laatste keren zo moeilijk hadden tegen hen. Als we verliezen, ligt alles weer open. Als we winnen, ziet het er schitterend uit. Het is evenwel nog te vroeg om te zeggen dat de kaarten gelegd zijn. Iedereen kan nog mee doen in de race en het is duidelijk dat Cercle Brugge en Standard nog voluit mee willen gaan.”