Vader doodt vijfjarig dochtertje na uit de hand gelopen relatiebreuk

In het Franse Courbevoie, een voorstad van Parijs, is donderdagavond het lichaam aangetroffen van een vijfjarig meisje. Het was de vader die zijn dochter de keel had doorgesneden, omdat hij in ruzie lag met de moeder van het kind. Het parket van Nanterre is een moordonderzoek gestart.

De buren hadden donderdagavond de politie verwittigd nadat ze geschreeuw hadden gehoord en de moeder van het meisje de flat had verlaten. Toen de politie aankwam, weigerde de 41-jarige man de deur te openen. Tegen de tijd dat de agenten erin slaagden het appartement te betreden, had hij zichzelf al messteken toegediend, en was hij vanop een balkon twee verdiepingen naar beneden gesprongen.

Eenmaal binnen ontdekte de politie het lichaam van het kleine meisje met steekwonden in haar nek. De moeder van het meisje werd in shock opgenomen in het ziekenhuis, de vader is in levensgevaar.

De moeder van het meisje had begin deze maand een verzoek ingediend bij de rechtbank van Nanterre voor een contactverbod na verschillende klachten over geweld. De rechtbank oordeelde donderdag dat de man effectief geen contact meer mocht hebben met zijn ex-vriendin en dochter en droeg het ouderlijke gezag volledig over aan de moeder, waarop de man zijn stoppen doorsloegen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.