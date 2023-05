Genkse scholieren spuwen en jouwen naar regenboogvlag op speelplaats: “De sfeer was erg grimmig”

Twee medewerkers van de stad en een vrijwilliger van de LGBTQIA+-werking OGWA (Ook Genks Wel Anders) zijn donderdag belaagd door leerlingen van het Atlascollege Techniek & Innovatie in Genk. Ze waren er te gast in het kader van een actie rond diversiteit in de samenleving met als thema de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). De stad Genk en de school keuren het gedrag af, en ondernemen actie.

Ieder jaar op 17 mei vindt IDAHOT plaats. Op die datum viert de queer-gemeenschap dat de Wereldgezondheidsorganisatie in 1990 homoseksualiteit van de lijst met mentale aandoeningen schrapte. Ook in ons land worden in aanloop van IDAHOT heel wat acties georganiseerd en hangen steden de regenboogvlag uit. Woensdag stond zo een actie gepland in het Atlascollege.

“We installeren ons dan tijdens de pauze op de speelplaats, delen flyers en regenbooghartjes uit”, zo vertelt een van de belaagden. “Niet iedereen is het altijd met ons eens, maar gisteren was de sfeer erg grimmig. Een groepje jongeren verzamelde zich rond onze tafel en begon ons uit te jouwen.”

Al snel kwamen er steeds meer leerlingen rond de tafel staan en volgens de belaagden waren ze op een bepaald moment met meer dan honderd toen het uit de hand liep. “Ze bleven roepen, gooiden met flesjes en spuugden op de regenbooghartjes. We werden bijgestaan door de leerkrachten die op de speelplaats aanwezig waren, en zij hebben ons gesteund tot de bel ging. Daarop zijn de meeste jongeren terug naar de klas vertrokken en keerde de rust terug.”

Veroordeeld

Vanuit het stadsbestuur wordt de reactie van de leerlingen scherp veroordeeld. “Dit gedrag raakt mij diep, ik ben verbijsterd”, reageert schepen van Samenleven, Anniek Nagels (CD&V). “Genk staat voor een respectvolle samenleving, waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn.” Burgemeester Wim Dries (CD&V) kondigde aan dat de stad een klacht zou indienen en verder met het Atlascollege zal overleggen.

Ook de school keurt het gedrag ten zeerste af. “We zijn geschokt door wat er gisteren gebeurd is, dit is totaal onaanvaardbaar”, vertelt algemeen directeur Christel Schepers. “Dit komt niet overeen met de warmte waar de school voor staat. Daarom schieten we in actie. We gaan de komende weken in dialoog met de leerlingen en gaan dit aanpakken in samenwerking met de stad.”