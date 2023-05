Brit gebruikte ieder jaar appartement als onderpand om te gokken op winnaar Eurovisiesongfestival, tot het bijna misliep

Douze points! Zo wat alle Europeanen en Australiërs zullen zaterdag met spanning uitkijken naar de uiteindelijke puntentelling tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Voor iedereen is dat nagelbijten, maar voor sommigen onder ons is het helemaal zenuwslopend. Zo was dat ook elk jaar het geval voor Daniel Gould. De Brit was namelijk een professionele Eurovision-gokker.

De man was altijd al fan van de internationale zangcompetitie, maar in 2004 realiseerde hij zich dat hij er geld mee kon verdienen. Dat jaar werden voor het eerst de halve finales georganiseerd. Gould kwam erachter dat sommige landen bijna gegarandeerd de finale halen omwille van het feit dat veel van hun staatsburgers ook in andere landen wonen. Denk bijvoorbeeld aan de Turkse gemeenschap in heel wat West-Europese landen, of Roemenen die in de omliggende landen wonen. Je mag nooit voor je eigen land stemmen, maar zij kunnen dat wel.

50.000 pond

Gould verdiende heel wat geld met zulke weddenschappen. Toen hij opnieuw een serieus bedrag binnenhaalde nadat hij had ingezet op Fairytale van Alexander Rybak in 2009 - die dat jaar won - besloot hij zijn job op te zeggen en fulltime gokker te worden.

Hij spendeerde al zijn tijd aan het analyseren van trends, deed onderzoek naar performers, volgde obscure fora en ging achter elk gerucht aan. Hij bekeek alle repetities en analyseerde zelfs de camerastandpunten.

Ieder jaar gaf de man zijn appartement op als onderpand en gebruikte hij het bedrag van zes cijfers om te gokken op het Eurovisiesongfestival. En ieder jaar was de man in staat om het volledige bedrag terug te betalen. Gemiddeld won hij ieder jaar zo’n 50.000 pond (zo’n 57.000 euro).

Cyprus vs. Israël

Maar in 2018 kreeg hij het moeilijk. Hij dacht dat Fuego van de Cypriotische Foureira geen kans had om te winnen. Maandenlang gokte hij tegen het nummer. Maar na de halve finale realiseerde hij zich dat het nummer wel aansloeg. Gould probeerde zo snel mogelijk zijn weddenschappen aan te passen, maar het nummer was te populair. Hij kon niet snel genoeg alles omkeren.

Voor het eerst dreigde voor Gould een groot financieel risico. Als Cyprus het Eurovisiesongfestival zou winnen, zou hij zijn appartement moeten verkopen. Gelukkig ging dat jaar de hoofdprijs naar Toy van de Israëlische Netta. En laat dat nu net een nummer zijn waar Gould helemaal van overtuigd was. Uiteindelijk bleef hij daardoor niet achter met een financiële kater.

Het zag ernaar uit dat hij het jaar nadien opnieuw aan de slag zou kunnen. Maar toen sloeg het noodlot toe. Gould kreeg geregeld hoofdpijn en in december 2018 overleed de man. Uit de autopsie bleek dat hij een hersentumor had.

(sgg)