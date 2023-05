Ghostwriter vertelt verhaal van weggelaten passage uit boek van prins Harry: “Maandenlang bleef hij me vragen om ze weer toe te voegen”

“Het was de zomer van 2022”, doet Moehringer zijn verhaal in The New Yorker. “Ik was al twee jaar lang de ghostwriter van prins Harry. En nu waren we tijdens het herschrijven aan een bijzonder moeilijke passage toegekomen, waarin Harry aan het einde van uitputtende militaire oefeningen in Engeland wordt vastgehouden door collega’s die zich voordoen als terroristen. Het was een simulatie, waarbij Harry echt gefolterd wordt. Hij heeft een zak over zijn hoofd, wordt naar een ondergrondse bunker gesleept, geslagen, uitgehongerd, uitgekleed, in extreem pijnlijke lichamelijke posities gedwongen. Zijn oversten willen weten of Harry hard genoeg is om te overleven als hij ooit echt gevangen wordt genomen. Aan het einde gooien zijn folteraars Harry tegen een muur, verstikken hem, schreeuwen beledigingen in zijn gezicht, en aan het einde roepen ze een degoutante belediging aan het adres van prinses Diana.”

Volgens Moehringer wil Harry de passage in het boek afsluiten met het slimme en bijtende antwoord dat hij toen gaf. “Ik vond het onnodig. Goed voor Harry dat hij dat durfde, maar het zou de scène in het boek verwateren: dat zelfs op de meest bizarre momenten in zijn leven mensen teruggrijpen naar die grote tragedie uit zijn leven. Maandenlang verwijderde ik die zin uit het boek, en maandenlang bleef Harry vragen dat ik ze weer zou toevoegen.”

Maar op die dag in 2022 vroeg prins Harry het niet meer, maar eiste hij het. “Ik werd moedeloos. Waarom was die zin zo belangrijk? Waarom kon hij mijn advies niet aanvaarden? Ik zag dat Harry woest was. Maar uiteindelijk ademde hij uit, en legde hij kalm uit dat mensen al zijn hele leven lang zijn intellectuele capaciteiten in twijfel trokken. Dat moment zou bewijzen dat hij slim was. ‘Oh’, zei ik. ‘Nu begrijp ik het. Maar we gaan het toch niet doen.’ Omdat, legde ik hem uit, zijn memoires vreemd genoeg niet over zijn leven gingen. Het gaat om een selectie verhalen uit zijn leven die gekozen werden zodat ze bij zo veel mogelijk mensen weerklank zouden vinden. Harry keek naar beneden. En na wat bijna een uur leek, kijk hij op, en zei hij ‘OK. Ik begrijp het’.”