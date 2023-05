De voorbije drie weken werden honderden producten duurder in de supermarkt. Er waren zelfs drie keer meer prijsstijgingen dan prijsdalingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Daltix, dat dagelijks de prijs van supermarktproducten in het oog houdt, op vraag van De Tijd. Volgens experts moeten we zelfs geen prijsdalingen meer verwachten.