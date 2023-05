Huis van Marc Dutroux in Marcinelle definitief van aardbodem verdwenen

Het voormalig huis van seriemoordenaar Marc Dutroux in Marcinelle is definitief van de bodem verdwenen. De werkzaamheden voor een herdenkingstuin op de locatie zijn deze week afgerond.

In juni vorig jaar begonnen de afbraakwerken van het pand in de rue de Philippeville in Marcinelle, waar Julie en Mélissa meer dan vijfentwintig jaar geleden verbleven. Het gruwelhuis is vervangen door een tuin, die de naam “Between Earth and Sky” kreeg. De ruimte is opgetrokken uit witte bakstenen met een fresco dat een kind met zijn vlieger voorstelt.

De ouders van de twee meisjes waren bij het project betrokken. Voor de start van de herinrichting hebben ze ook overlegd met de gemeente. Hierdoor konden ze het verzoek indienen om de kelders te behouden voor het geval er bijkomende onderzoeksdaden nodig zouden zijn.

De afgelopen weken werd ook het huis van Marc Dutroux in Sars-la-Buissière (Lobbes) afgebroken. Voorlopig is er voor die plek nog geen specifiek project.

© BELGA

© BELGA