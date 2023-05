Laatste vier monniken van Oostenrijkse trappistenbrouwerij houden het voor bekeken

In een mededeling laten de monniken weten dat ze er niet langer in slagen om het trappistenleven in de abdij in stand te houden. In samenspraak met de trappistenorde is nu beslist om de abdij te ontbinden.

Wat er met de kloostergebouwen, de kerk en de bedrijven staat te gebeuren, is nog onduidelijk. De abdij brouwt bier en maakt likeur. De trappisten zoeken een “passende, liefst katholieke, bestemming”.

Ook wanneer de abdij precies de deuren zal sluiten, is nog niet beslist. Volgens Oostenrijkse media kan het nog twee jaar duren voor de monniken definitief vertrekken uit de abdij, die ook een tiental personeelsleden telt.

Stift Engelszell werd opgericht in 1925 en brouwt sinds 2012 bier. Door de sluiting dreigt opnieuw een trappist te verdwijnen. Om het label van ‘Authentic Trappist Product’ te mogen dragen moet een bier onder andere binnen de muren van de abdij of in de onmiddellijke nabijheid geproduceerd worden, en dat onder toezicht van de monniken.

Momenteel mogen nog tien brouwerijen het trappistenlabel op hun etiketten drukken. Naast Engelszell gaat het om Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren in België, La Trappe en Zundert in Nederland, Tre Fontane in Italië en Tynt Meadow in het Verenigd Koninkrijk.

Vorig jaar stopten de monniken van de Amerikaanse brouwerij Spencer met het maken van trappistenbieren. Het Belgische bier Achel verloor in 2021 het trappistenlabel omdat er geen monniken meer verbleven in de gelijknamige abdij.