Noorse koning moet langer in het ziekenhuis blijven

Het ziekenhuisverblijf van de Noorse koning Harald V is verlengd tot dinsdag. Dat maakte het Noorse koninklijk paleis vrijdag bekend. Begin deze week moest de 86-jarige vorst met een infectie worden opgenomen in het Rikshospitalet in Oslo.

“Zijne Majesteit de Koning is momenteel met ziekteverlof tot 16 mei”, aldus het paleis in een verklaring. “De koning is herstellende, maar zal nog enkele dagen opgenomen blijven in het ziekenhuis in Oslo”.

Het paleis kondigde maandag aan dat de zeer populaire Harald, die in Noorwegen vooral een ceremoniële functie bekleedt, in het ziekenhuis was opgenomen met een infectie. Dinsdag raakte bekend dat de 86-jarige vorst de hele week in het ziekenhuis zou blijven, waardoor hij niet zou kunnen deelnemen aan het staatsbezoek van de Italiaanse president Sergio Mattarella aan Noorwegen.

Als Harald V effectief ‘uit ziekteverlof’ is volgende week woensdag, kan hij deelnemen aan de viering van de Noorse nationale feestdag, die op 17 mei plaatsvindt.

De Noorse koning heeft de afgelopen jaren vaker last van gezondheidsproblemen. Zo werd Harald in augustus ook opgenomen in het ziekenhuis met koorts en in maart vorig jaar raakte hij besmet met het coronavirus, waardoor hij het een tijdje rustig aan moest doen.