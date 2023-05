Einde van een tijdperk: Axel Witsel stopt als Rode Duivel na 130 interlands

“Na rijp beraad heb ik met grote emotie besloten mij terug te trekken uit het internationale voetbal. Het was een grote trots om mijn land de afgelopen 15 jaar te vertegenwoordigen”, klonk het in zijn afscheidsboodschap. “Nu is het voor mij belangrijk om meer tijd met mijn familie door te brengen en me op mijn club te richten. Ik wil alle mensen bedanken die me hebben geholpen om me te ontwikkelen als speler van de Rode Duivels”, luidde het verder.

“Bedankt aan al mijn coaches, ploeggenoten en niet te vergeten de medische staff. Bedankt aan alle supporters die me tijdens mijn 130 caps hebben bijgestaan. Succes aan de nieuwe generatie. Ik ben er zeker van dat we met hen veel ongelofelijke momenten zullen beleven.”

Geen selectie onder Tedesco

Witsel speelde op 1 december vorig jaar zijn laatste interland voor de Rode Duivels, het 0-0 gelijkspel op het WK in Qatar in de derde en laatste groepswedstrijd tegen Kroatië. Door die draw zat het toernooi van de Belgen er na de poulefase op. In maart kreeg de Luikenaar geen plaats in de eerste selectie van Domenico Tedesco, die Roberto Martinez na het WK opvolgde als bondscoach. Witsel hoopte nochtans om er wel bij te zitten en stelde aan Tedesco zelfs voor om hem op te roepen als centrale verdediger, in de hoop dat hij zo meer kans maakte om erbij te zijn. Iets wat dus niet gebeurde en waardoor Witsel nu genoopt werd om zijn afscheid aan te kondigen als international.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De onzekerheid over de toekomstige selecties speelde ook mee in zijn beslissing. Witsel en zijn gezin wilden zekerheid over de interlandperiodes. Moeten ze die nu vrij houden in de toekomst of kunnen ze die gebruiken om op vakantie te gaan bijvoorbeeld? Die zekerheid heeft Witsel zichzelf nu verschaft.

Witsel vierde op 26 maart 2008 zijn debuut in een vriendschappelijke interland tegen Marokko, waarin hij halfweg Stijn De Smet kwam vervangen. Hij scoorde na amper vijf minuten meteen in een wedstrijd die met 1-4 verloren ging. Hij kwam in totaal tot twaalf doelpunten voor de nationale ploeg.

Eerder al hakten aanvoerder Eden Hazard, verdediger Toby Alderweireld en invallersdoelman Simon Mignolet dezelfde knoop door. Het WK draaide op een sisser uit, met een uitschakeling in de groepsfase in een poule met Marokko, Kroatië en Canada. In de afgelopen jaren zetten ook andere boegbeelden als Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé een punt achter hun internationale loopbaan of ze stopten met voetballen.

Ook Witsel denkt trouwens stilaan aan het einde van zijn carrière op clubniveau. De verwachting is dat hij zijn laatste seizoen ingaat. Of dat bij Atlético Madrid zal zijn of toch bij een andere club, is nog niet helemaal duidelijk.